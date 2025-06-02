Зеленський прибув до Вільнюса на саміт "Бухарестської дев’ятки"

Президент Володимир Зеленський у понеділок, 2 червня, прибув до Литви, де візьме участь у саміті "Бухарестської дев’ятки" (В9).

Про це пише литовський мовник LRT, передає "Європейська правда".

Державний літак із главою України на борту приземлився в аеропорту Вільнюса о 10:38 ранку.

Як пише литовський мовник, Зеленський візьме участь у саміті "Бухарестської дев’ятки" та Північних країн у Вільнюсі.

Зустріч організовують країни регіону з метою узгодження своїх позицій напередодні саміту НАТО в Гаазі. Очікується, що на ній обговорять подальшу підтримку України.

Фото: LRT

Так звана "Бухарестська дев’ятка" заснована у 2015 році як формат співпраці у безпековій сфері, до її складу входять Польща, Чехія, Словаччина, Угорщина, Румунія, Болгарія, Латвія, Литва та Естонія. У межах цього формату проводяться зустрічі на рівні лідерів, міністрів закордонних справ та оборони.

Раніше стало відомо, що через Трампа у НАТО готують мінідекларацію саміту в Гаазі – ймовірно, без згадки України.

Також ЗМІ писали, що американська сторона нібито виступає проти запрошення Володимира Зеленського на саміт НАТО. Проте держсекретар США Марко Рубіо заперечив таку інформацію.