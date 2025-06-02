Укр Рус Eng

Зеленський прибув до Вільнюса на саміт "Бухарестської дев’ятки"

Фото
Новини — Понеділок, 2 червня 2025, 11:14 — Уляна Кричковська

Президент Володимир Зеленський у понеділок, 2 червня, прибув до Литви, де візьме участь у саміті "Бухарестської дев’ятки" (В9).

Про це пише литовський мовник LRT, передає "Європейська правда".

Державний літак із главою України на борту приземлився в аеропорту Вільнюса о 10:38 ранку.

Як пише литовський мовник, Зеленський візьме участь у саміті "Бухарестської дев’ятки" та Північних країн у Вільнюсі.

Зустріч організовують країни регіону з метою узгодження своїх позицій напередодні саміту НАТО в Гаазі. Очікується, що на ній обговорять подальшу підтримку України.

Фото: LRT
Фото: LRT

Так звана "Бухарестська дев’ятка" заснована у 2015 році як формат співпраці у безпековій сфері, до її складу входять Польща, Чехія, Словаччина, Угорщина, Румунія, Болгарія, Латвія, Литва та Естонія. У межах цього формату проводяться зустрічі на рівні лідерів, міністрів закордонних справ та оборони. 

Раніше стало відомо, що через Трампа у НАТО готують мінідекларацію саміту в Гаазі – ймовірно, без згадки України.

Також ЗМІ писали, що американська сторона нібито виступає проти запрошення Володимира Зеленського на саміт НАТО. Проте держсекретар США Марко Рубіо заперечив таку інформацію.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Литва Зеленський Війна з РФ
Реклама: