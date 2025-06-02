Дуда пообещал приехать в Украину до завершения каденции

Президент Польши Анджей Дуда сообщил украинскому президенту Владимиру Зеленскому, что посетит Украину до завершения своего президентского срока.

Как сообщила пресс-служба ОПУ, об этом шла речь на встрече двух глав государств в Вильнюсе, пишет "Европейская правда".

Зеленский поздравил Польшу с проведением президентских выборов и Кароля Навроцкого – с победой на них.

Зеленский отметил, что продолжение помощи со стороны Польши важно не только для Украины, но и для всей Европы.

"Анджей Дуда заверил в своей последовательной поддержке членства Украины в ЕС и НАТО", – говорится в сообщении.

Оба президента обсудили двусторонние отношения, дипломатическую работу и важность давления на Россию для достижения справедливого и прочного мира.

Зеленский также пригласил Дуду посетить Украину. Президент Польши, согласно сообщению ОПУ, подтвердил, что совершит визит до окончания своей каденции.

По итогам подсчета бюллетеней со 100% избирательных участков, Навроцкий победил во втором туре президентских выборов в Польше 1 июня с 50,89%.

Выборы президента Польши являются решающими для формирования политики страны. Детали – в статье Польский Трамп: какие проблемы и вызовы несет победа Кароля Навроцкого.