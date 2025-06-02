Дуда пообіцяв приїхати в Україну до завершення каденції

Президент Польщі Анджей Дуда повідомив українському президенту Володимиру Зеленському, що відвідає Україну до завершення свого президентського терміну.

Як повідомила пресслужба ОПУ, про це йшлося на зустрічі двох глав держав у Вільнюсі, пише "Європейська правда".

Зеленський привітав Польщу з проведенням президентських виборів і Кароля Навроцького – з перемогою на них.

Зеленський зазначив, що продовження допомоги з боку Польщі важливе не лише для України, а й для всієї Європи.

"Анджей Дуда запевнив у своїй послідовній підтримці членства України в ЄС і НАТО", – йдеться у повідомленні.

Обидва президенти обговорили двосторонні відносини, дипломатичну роботу та важливість тиску на Росію для досягнення справедливого й тривалого миру.

Зеленський також запросив Дуду відвідати Україну. Президент Польщі, згідно з повідомленням ОПУ, підтвердив, що здійснить візит до закінчення своєї каденції.

За підсумками підрахунку бюлетенів зі 100% виборчих дільниць, Навроцький переміг у другому турі президентських виборів у Польщі 1 червня із 50,89%.

Вибори президента Польщі є вирішальними для формування політики країни. Деталі – у статті Польський Трамп: які проблеми та виклики несе перемога Кароля Навроцького.



