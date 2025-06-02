Северная Македония хочет снизить тарифы на товары из США до нуля, ожидает взаимности

Правительство Северной Македонии решило отменить все тарифы на американские товары, надеясь, что администрация Дональда Трампа пойдет на аналогичный шаг для македонских товаров.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на АР.

Македонский министр финансов Гордана Димитриевская-Кочоская во время разговора с журналистами в понедельник официально подтвердила планы правительства снизить тарифы на товары из США.

"Односторонним снижением таможенных ставок мы посылаем сигнал о необходимости ускорения процесса взаимности во взаимной торговле", – добавила она.

В свою очередь министр иностранных дел Северной Македонии Тимчо Муцунский заявил, что на встрече в Вашингтоне с госсекретарем Марко Рубио на прошлой неделе он обсудил заключение соглашения о свободной торговле с США.

Снижение тарифов на товары из США, которое еще требует одобрения парламента, было выдвинуто после того, как администрация Трампа ввела тарифы в 33% на Северную Македонию.

Это заметно выше, чем тарифы в 20%, установленные для Европейского Союза.

По официальным данным, в 2024 году объем торговли между Северной Македонией и США составил всего 314 миллионов долларов, а импорт из США – 196 миллионов долларов.

План правительства Северной Македонии является частью более широких усилий, направленных на стимулирование экономики страны, и предусматривает также другие снижения таможенных тарифов.

На днях президент США Дональд Трамп объявил, что тарифы на импорт стали вырастут до 50%, что вдвое превышает нынешний уровень.