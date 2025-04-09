Северная Македония готова отменить пошлины на товары США, чтобы удовлетворить Трампа

Северная Македония может полностью отказаться от пошлин на импорт из США после того, как на прошлой неделе администрация Трампа ввела чрезвычайно высокие 33-процентные пошлины на товары из этой балканской страны.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Balkan Insight.

Министр финансов Гордана Димитриевска-Кочоска заявила, что Северная Македония планирует снизить тарифы на американский импорт до нуля, добавив, что в долгосрочной перспективе балканская страна намерена решить проблему, связанную с новыми высокими тарифами, путем подписания соглашения о свободной торговле с США.

"Мы готовим поправки к закону о таможенных тарифах и можем даже снизить их до нуля без существенного влияния на бюджет... Это сигнал, который мы можем послать США", – сказала министр, выразив надежду, что вопрос удастся решить путем переговоров.

Выступая в Скопье, Димитриевска-Кочоска пояснила, что торговый обмен с США составляет менее 1% от общего объема внешней торговли Северной Македонии, добавив, что стоимость всего экспорта в США в прошлом году составила чуть более 100 миллионов евро.

На прошлой неделе новая администрация США ввела 33-процентную пошлину на экспорт Северной Македонии в США в рамках повышения тарифов Дональдом Трампом.

Димитриевска-Кочоска заявила, что эта цифра, вероятно, базируется на ошибке или на неточных данных, поскольку Северная Македония даже близко не имеет 65-процентного тарифа на американские товары, на основе которого, вероятно, был рассчитан высокий ответный тариф.

Ранее на этой неделе таможенная служба Северной Македонии заявила, что таможенные ставки, наложенные на американские товары в прошлом году, не превышали 15%.

В долгосрочной перспективе, по словам министра, страна настаивает на заключении соглашения о свободной торговле с США, которое, как она надеется, полностью урегулирует этот вопрос.

"Это в компетенции Министерства иностранных дел и внешней торговли. Министр Тимчо Мукунский находится на постоянной связи с США, и мы ожидаем скорейшего решения этого вопроса", – сказала она.

Небольшая балканская страна экспортирует большинство своих товаров в ЕС, а Германия является ее важнейшим торговым партнером. Около 70% экспорта Северной Македонии идет на рынки ЕС.

Премьер-министр Христиан Мицкоский, который поддерживает хорошие отношения с новой администрацией США, также заявил на прошлой неделе, что надеется на пересмотр высоких тарифов, добавив, что вскоре ожидает "хороших новостей из США".

Американский президент Дональд Трамп накануне похвастался, что мировые лидеры упрашивают его снизить тарифы, заявив, что они "целуют ему зад".

Напомним, ранее Трамп заявил, что США не будут вести переговоры с Европой по изменению тарифов, если она "не будет платить много денег ежегодно".

Позже он сказал, что Европейский Союз должен будет взять на себя обязательства купить американских энергоносителей на 350 млрд долларов, чтобы получить отсрочку от масштабных тарифов.

Подробно об этом читайте в статье "Трамп и ящик Пандоры: как новые пошлины изменят мировую торговлю и как пострадает Украина".