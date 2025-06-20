СМИ: Трамп полагается на узкий круг советников, взвешивая удары по Ирану

Президент США Дональд Трамп все больше полагается на небольшую группу советников, которые предоставляют ему критическую информацию, когда он взвешивает, стоит ли отдавать приказ о военных действиях в Иране, направленных против его ядерной программы.

Об этом NBC News сообщили два чиновника Министерства обороны и высокопоставленный представитель администрации, передает "Европейская правда".

Несмотря на то, что Трамп регулярно спрашивает широкий круг людей, что, по их мнению, он должен делать, он склонен принимать многие решения с небольшим количеством чиновников администрации.

Среди этих людей, в частности, вице-президент Джей Ди Венс, руководитель аппарата Белого дома Сьюзи Уайлз, заместитель руководителя аппарата Стивен Миллер и госсекретарь Марко Рубио, который также является временным советником по вопросам национальной безопасности, сказал высокопоставленный чиновник администрации.

Трамп также полагается на своего посланника на Ближнем Востоке Стива Уиткоффа, когда взвешивает решения, которые относятся к его портфолио, сказал чиновник.

Решая, втягивать ли Соединенные Штаты непосредственно в войну с Ираном, Трамп в чем-то расширил свой круг, а в чем-то сузил его. Он отодвинул на второй план директора Национальной разведки Тулси Габбард, которая выступает против американских ударов по Ирану, и не обращается к министру обороны Питу Хегсету в рамках процесса принятия решений, по словам обоих чиновников Минобороны и высокопоставленного представителя администрации.

Представитель Министерства обороны Шон Парнелл опроверг утверждение о том, что Хегсет не принимал активного участия в этом процессе.

"Это утверждение является абсолютно ложным. Министр разговаривает с президентом по несколько раз в день ежедневно и был с президентом в ситуационной комнате на этой неделе", – сказал Парнелл.

Трамп слушает генерала Дэна Кейна, председателя Объединенного комитета начальников штабов, генерала Эрика Куриллу, командующего Центральным командованием США, и директора ЦРУ Джона Рэтклиффа, сообщили собеседники.

В отличие от практически всех президентов до него со времен Второй мировой войны, Трамп не полагается на высокопоставленных чиновников, которые тщательно готовят внешнеполитические и военные варианты, а затем обсуждают их с ним структурированным, обдуманным образом, согласно двум источникам, осведомленным в этом вопросе.

Он обсуждает внешнюю политику с должностными лицами своей администрации, а также с множеством иностранных лидеров и контактов за пределами правительства. Но эти дискуссии носят более неформальный и свободный характер. Как следствие, у чиновников или высшего военного командования, вероятно, меньше возможностей поставить под сомнение его предположения или выразить беспокойство по поводу того или иного курса действий, отметили источники.

Как сообщалось, директор Национальной разведки США Тулси Габбард, вероятно, потеряла доверие президента Дональда Трампа из-за своей позиции относительно конфликта между Израилем и ХАМАС.

В среду Трамп оставил без ответа вопрос о потенциальном участии Соединенных Штатов в ударах Израиля по иранским целям, а на следующий день заявил, что примет решение о дальнейших действиях в отношении Ирана через две недели.