СМИ: в НАТО ищут способ обойти вето Испании на увеличение военных расходов

Постоянные представители стран Североатлантического Альянса в пятницу срочно встретились, чтобы обсудить блокирование Испанией договоренности об увеличении расходов на оборону.

Об этом стало известно агентству AFP, передает "Европейская правда".

Послы НАТО провели переговоры в штаб-квартире НАТО в Брюсселе в пятницу, где обсудили позицию Мадрида по оборонным расходам, но разошлись, не достигнув соглашения, рассказали источники AFP.

Несколько дипломатов заявили агентству, что переговоры могут продолжаться в течение выходных, чтобы до начала саммита НАТО во вторник государства-члены нашли компромисс.

"Пока нет ясности", – констатировал один дипломат в беседе с AFP.

Испания на этой неделе публично выступила против плана Альянса увеличить оборонные расходы до 3,5% ВВП и связанные с обороной расходы – до 1,5% ВВП.

В четверг премьер-министр Испании Педро Санчес направил письмо генеральному секретарю НАТО Марку Рютте с просьбой рассмотреть "более гибкую формулу" оборонных расходов.

Такая позиция Мадрида вызвала возмущение других членов НАТО, которые опасаются, что это может сорвать компромисс, призванный удовлетворить президента США Дональда Трампа.

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