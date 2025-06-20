Премьер Испании назвал "неразумным" предложение НАТО увеличить расходы на оборону

Премьер-министр Испании Педро Санчес отверг предложение НАТО об увеличении расходов на оборону, назвав его "неразумным" и "контрпродуктивным".

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в письме главы правительства Испании генеральному секретарю НАТО Марку Рютте, которое приводит The Guardian.

Санчес заявил, что не стремится осложнить саммит НАТО, который состоится на следующей неделе в Гааге, но хочет, чтобы была "более гибкая формула", которая сделала бы эту цель факультативной или позволила бы Испании отказаться от ее выполнения.

В письме к Рютте Санчес поставил под сомнение возможные последствия такого повышения, заявив, что это будет несовместимо с социальным государством Испании и ее видением мира.

"Обязательство достичь 5% будет не только неразумным, но и контрпродуктивным, поскольку это отдалит Испанию от оптимального уровня расходов и помешает текущим усилиям ЕС по укреплению своей системы безопасности и обороны", – подчеркнул он.

По словам испанского премьера, каждое правительство "имеет законное право решать, готово ли оно пойти на такие жертвы".

"Как суверенный союзник, мы решили этого не делать", – добавил Санчес.

В настоящее время Испания значительно отстает от других западных стран, выделяя на оборонные расходы лишь около 1,3% ВВП, что значительно ниже текущей цели НАТО в 2%. Она предложила цель в 2,1%.

Ранее испанский министр обороны Маргарита Роблес заявляла, что Испания придерживается своего плана по расходам на оборону в размере 2% ВВП. При этом она отмечала, что Испания не будет ветировать решение НАТО о повышении целевого уровня расходов на оборону во время саммита в Гааге.

Однако накануне стало известно, что Испания приложит усилия, чтобы заблокировать план Рютте на саммите в Гааге.

Между тем министр обороны США Пит Хегсет уверен, что члены НАТО поддержат требование американского президента Дональда Трампа об увеличении расходов на оборону до 5% от ВВП.

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