В аэропорту Франкфурта из-за грызуна на несколько часов исчезало электричество

В терминале 1 аэропорта Франкфурта-на-Майне из-за грызуна ночью на несколько часов исчез свет, некоторые путешественники все еще могут испытывать последствия в связи с отключением.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

После отключения электроэнергии, которое длилось несколько часов в ночь на вторник, в аэропорту Франкфурта-на-Майне в течение дня возможны задержки и отмены рейсов.

Это может коснуться, в частности, рейсов авиакомпаний Discover Airlines и Lufthansa, сообщил представитель оператора аэропорта Fraport. Он порекомендовал путешественникам узнать о своих рейсах заранее.

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Причиной отключения электроэнергии стал грызун. Соня (грызун) вызвала короткое замыкание на подстанции среднего напряжения, сообщает энергетическая компания Syna. Инцидент произошел около 22:45, в начале ночного запрета на полеты.

В результате пропало электричество, а из-за образовавшегося задымления была вызвана пожарная команда аэропорта. Животное нашли мертвым рядом с перегрызенным кабелем.

Отключение электроэнергии повлияло на зоны A и частично B в терминале 1 аэропорта. Этот сектор в основном используется авиакомпанией Lufthansa. Электроснабжение было восстановлено около 3:30 утра, а регулярные рейсы возобновились в 5 утра.

Машины для регистрации пассажиров Lufthansa все еще могут не работать, а это означает, что некоторый багаж придется оформлять вручную, сказал представитель авиакомпании. Ожидается, что во вторник аэропорт будет загружен примерно на 189 000 пассажиров и 1 242 рейса, поэтому не стоит ожидать, что аэропорт будет работать на пике пропускной способности.

Накануне стало известно, что прокуратура Парижа закрывает дело о многократных повреждениях оптоволоконного кабеля в фанзоне Олимпийских игр после подтверждения, что "диверсанткой" была куница.

Ранее активисты заблокировали работу аэропорта Франкфурта, приклеив себя к взлетно-посадочным полосам. В результате пришлось отменить около 230 из 1400 запланированных рейсов, семерых активистов задержали.