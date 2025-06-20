Макрон раскрыл детали предложения из четырех пунктов, которое выдвинут Ирану в Женеве

Французский президент Эммануэль Макрон в пятницу заявил, что Франция вместе с европейскими союзниками – Германией и Великобританией – готовят для Ирана комплексное дипломатическое предложение с целью остановить эскалацию конфликта с Израилем.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство AFP.

По словам Макрона, глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро в этот же день встретится в Женеве с иранским министром иностранных дел Аббасом Аракчи, чтобы передать "полноценное дипломатическое и техническое предложение по переговорам".

"Иран должен продемонстрировать готовность присоединиться к переговорной площадке, которую мы предлагаем", – отметил президент Франции во время выступления на авиасалоне в Ле-Бурже близ Парижа.

Макрон подчеркнул необходимость возвращения к содержательным переговорам с Ираном, которые охватывают ядерную программу, баллистические разработки, ограничения иранских мощностей, а также прекращение финансирования террористических группировок, дестабилизирующих регион.

Он отметил, что предложение, которое Барро и его немецкий и британский коллеги выдвинут Аракчи позже в пятницу, будет иметь четыре аспекта.

Первый предусматривает возобновление работы МАГАТЭ с "возможностью доступа ко всем объектам", чтобы Иран перешел к полному прекращению обогащения урана, сказал Макрон.

Второй и третий аспекты будут включать надзор за баллистической деятельностью Ирана и финансированием им своих прокси в регионе.

Четвертый аспект – освобождение Ираном "заложников", сказал Макрон, имея в виду иностранцев, заключенных Исламской республикой, среди которых двое граждан Франции.

Макрон заявил, что "никто не должен игнорировать риск, который представляет Иран, обладающий ядерным оружием", добавив, что Исламская республика представляет "экзистенциальную угрозу" для Израиля.

В то же время французский президент раскритиковал масштабы военных ударов Израиля, которые вышли за пределы ядерной или баллистической инфраструктуры.

"Я считаю, что удары по гражданской инфраструктуре, энергетическим объектам и мирному населению должны быть немедленно прекращены. Ни одна цель не оправдывает этого", – подчеркнул Макрон.

Он также предостерег Израиль, что только военными средствами невозможно нейтрализовать иранскую ядерную угрозу

20 июня министры иностранных дел Великобритании, Франции и Германии, а также топ-дипломат ЕС Кая Каллас проведут переговоры с Ираном по его ядерной программе.

Тем временем премьер-министр Британии Кир Стармер призвал президента США оставить открытыми возможности для переговоров по ядерной программе Ирана.