Польша отреагировала на статью итальянского СМИ о "претензиях на западную Украину"

Министерство иностранных дел Польши назвало "элементом российской дезинформации" утверждение итальянской правой газеты Libero о якобы претензиях Варшавы на часть запада Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Polsat News.

В статье Libero от 19 июня, которая привлекла внимание польского МИД, утверждается, что "Варшава всегда претендовала на часть западной Украины, особенно на окраины Львова".

"Мы указали, что такое утверждение является элементом российской дезинформации", – отметил в заявлении спикер польского МИД Павел Вронский.

Вопрос "раздела" Украины регулярно появляется в российской пропаганде и заявлениях пророссийских политиков.

Из последних, в начале 2025 года лидер пророссийской болгарской партии „Возрождение" Костадин Костадинов призвал присоединить к Болгарии "Южную Бессарабию".