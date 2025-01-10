В пророссийской партии Болгарии заявили о претензиях на Бессарабию, Киев ответил

Посольство Украины в Болгарии возмутилось призывами лидера пророссийской болгарской партии "Возрождение" Костадина Костадинова присоединить к его стране "Южную Бессарабию".

Об этом говорится в заявлении посольства, сообщает "Европейская правда".

Возмущение украинских дипломатов вызвало сообщение Костадинова, в котором он комментирует заявления Дональда Трампа о превращении Канады в "51-й штат США".

"(Южная Бессарабия. – Ред.) была частью болгарского государства более 450 лет, болгары являются коренным населением этой территории (с VI века) и по сей день составляют большинство населения. Для сравнения, Украина владеет Южной Бессарабией всего 34 года", – сказал лидер "Возрождение".

Реклама:

Он также заявил, что "Украина распадается", поэтому на будущем "мирном конгрессе, который решит судьбу неудавшейся так называемой украинской государственности, Болгария должна претендовать на болгарскую Бессарабию".

Украинские дипломаты в связи с заявлениями Костадинова о территориальных претензиях к Украине и призывами присоединить "Южную Бессарабию" к Болгарии обратились к болгарским властям с призывом осудить эти слова.

Там отметили, что Костадинов "подстрекает к разрушению норм международного права, искажает исторические факты и поощряет к переделу границ в Европе".

"Высказывания лидера партии "Возрождение" относительно территориальных посягательств на Украину недопустимы для политика страны-члена ЕС и подтверждают его системное продвижение нарративов Кремля", – добавило посольство в Софии.

Как отмечает "Балканский обозреватель", заявления лидера "Возрождения" о присоединении к Болгарии территории Северной Македонии вызвали острую реакцию руководства последней.

"Такие злонамеренные заявления официальных лиц болгарской политической сцены являются прямым нападением на суверенитет, целостность и независимость нашей страны и одновременно прямо противоречат нормам и принципам международного права, невмешательству государств во внутренние дела и политику для развития добрососедских отношений", – заявили в Министерстве иностранных дел Северной Македонии.

Пророссийская ультраправая болгарская партия "Возрождение" известна тем, что в начале 2024 года отправила делегацию в Москву по приглашению партии Владимира Путина.

Бывший премьер-министр Болгарии Николай Денков назвал партию неофашистской из-за агрессивного поведения ее лидера и сторонников.