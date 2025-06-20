Польща відреагувала на статтю італійського ЗМІ про "претензії на західну Україну"
Міністерство закордонних справ Польщі назвало "елементом російської дезінформації" твердження італійської правої газети Libero про нібито претензії Варшави на частину заходу України.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Polsat News.
У статті Libero від 19 червня, яка привернула увагу польського МЗС, стверджується, що "Варшава завжди претендувала на частину західної України, особливо на околиці Львова".
"Ми вказали, що таке твердження є елементом російської дезінформації", – зазначив у заяві речник польського МЗС Павло Вронський.
Питання "поділу" України регулярно з'являється в російській пропаганді та заявах проросійських політиків.
З останнього, на початку 2025 року лідер проросійської болгарської партії "Відродження" Костадин Костадинов закликав приєднати до Болгарії "Південну Бесарабію".