Трамп заявил о полном уничтожении ядерных объектов в Иране: "Время выбрать путь мира"

Президент США Дональд Трамп рассказал об американских ударах по ядерным объектам в Иране.

Об этом стало известно из его обращения к нации, которое он опубликовал в соцсети Truth Social, пишет "Европейская правда".

Трамп рассказал о массированных ударах по трем ключевым ядерным объектам иранского режима – в Фордо, Натанзе и Эсфахане.

По его словам, целью США было "уничтожение возможностей по обогащению ядерных материалов в Иране и устранение ядерной угрозы от государства, которое является главным спонсором терроризма в мире".

"Сегодня вечером я могу заявить всему миру, что эти удары имели впечатляющий военный успех. Ключевые ядерные объекты в Иране полностью и окончательно уничтожены. Иран – тот самый хулиган Ближнего Востока – теперь должен пойти по пути мира", – заявил американский лидер.

Он предостерег Иран и отметил, что если страна не "пойдет по пути мира", "будущие удары будут гораздо более мощными и простыми для выполнения".

"В течение 40 лет Иран выкрикивал: "Смерть Америке! Смерть Израилю!". Они убивали наших людей, отрывали им руки и ноги с помощью придорожных бомб – это было их специализацией. Мы потеряли более тысячи наших людей, а сотни тысяч других погибли в результате их ненависти на всем Ближнем Востоке и во всем мире", – заявил Трамп.

Кроме этого, он поблагодарил и поздравил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

"Мы работали как одна команда, возможно, как ни одна команда в истории, и сделали большой шаг в направлении устранения этой ужасной угрозы для Израиля", – подчеркнул он и дополнительно поблагодарил израильскую армию.

"Будет либо мир, либо война. Эта ночь оказалась самой тяжелой и, пожалуй, самой смертоносной. Но если мир не наступит быстро, мы ударим по другим целям – с максимальной скоростью, точностью и мастерством. Большинство из этих целей можно будет вывести из строя за считанные минуты", – подытожил он.

Как известно, авиация Соединенных Штатов атаковала три ядерных объекта в Иране вечером 21 июня. После этого Трамп предупредил Иран от "любой мести".

Напомним, 20 июня на переговорах с Ираном в Женеве главы МИД Франции, Британии и Германии призвали Тегеран к скорейшему возобновлению переговоров с США по ядерной программе.

Однако представители Ирана объявили предложения, озвученные европейскими государствами на переговорах в Женеве по ядерной программе Тегерана, "нереалистическими".

Как Дональд Трамп принимал решение о нанесении ударов по Ирану – можно почитать в статье "Никто не знает, что я хочу сделать": как Трамп готовит решение о войне США с Ираном