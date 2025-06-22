Трамп предостерег Иран от "любой" мести за удары США

Американский президент Дональд Трамп предостерег Иран от "любой мести" после того, как США атаковали три ядерных объекта в стране.

Об этом он написал в соцсети Truth Social, передает "Европейская правда".

Как известно, авиация Соединенных Штатов атаковала три ядерных объекта в Иране: Фордо, Натанз и Исфахан вечером 21 июня.

После этого Трамп выступил с предупреждением Ирану о "любой мести" против США.

"Любая месть Ирана против Соединенных Штатов Америки встретит силу, которая значительно превзойдет то, что было сегодня вечером", – написал американский президент.

Скриншот: Truth Social

Напомним, 20 июня на переговорах с Ираном в Женеве главы МИД Франции, Британии и Германии призвали Тегеран к скорейшему возобновлению переговоров с США по ядерной программе.

Однако представители Ирана объявили предложения, озвученные европейскими государствами на переговорах в Женеве по ядерной программе Тегерана, "нереалистическими".

Как Дональд Трамп принимал решение о нанесении ударов по Ирану – можно почитать в статье "Никто не знает, что я хочу сделать": как Трамп готовит решение о войне США с Ираном