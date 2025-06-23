После ударов по Ирану Орбан набросился на планы ЕС по энергоносителям из России

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал ЕС снять с повестки дня предложение о запрете российских энергоносителей из-за ожидаемого повышения цен на энергоносители после бомбардировки Ирана Соединенными Штатами.

Об этом Орбан заявил в воскресенье в видео на своей Facebook-странице, сообщает "Европейская правда".

Европейская комиссия предложила ввести юридически обязательный запрет на импорт российского газа и сжиженного природного газа в ЕС до конца 2027 года. Предложение включает обеспечение того, чтобы этот план не мог быть заблокирован Венгрией и Словакией.

"В конце концов, мы будем иметь дело с дальнейшим ростом цен на энергоносители. Это серьезная угроза, поэтому сейчас Брюсселю следует отменить правила и запреты, касающиеся импорта российской энергии", – сказал Орбан в воскресенье, после заседания Совета обороны, которое он созвал в ответ на удары США по объектам иранской ядерной программы.

Орбан добавил, что "нам и без того достаточно вреда от негативного влияния ирано-израильской войны на энергоносители".

Ранее в воскресенье министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто провел телефонные переговоры с министрами иностранных дел Израиля, России, Бахрейна и Иордании, чтобы обсудить кризис на Ближнем Востоке. Глава МИД РФ Лавров в разговоре пожаловался Сийярто на США.

Аналитики отмечают, что повышение цен на нефть, которые резко выросли после начала атак Израиля на Иран неделю назад, может усилить инфляционное давление в центральноевропейском регионе.

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