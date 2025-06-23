Глава МИД Британии: закрытие Ираном Ормузского пролива будет катастрофической ошибкой

Великобритания предупредила Иран, что ответ на удары США, а также блокирование Ормузского пролива будут "катастрофической ошибкой".

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил британский министр иностранных дел Дэвид Лэмми, которого цитирует Politico.

Лэмми рассказал, что призвал своего иранского коллегу не допустить дальнейшей эскалации конфликта, а также отметил, что верховный лидер аятолла Хаменеи "понимает", что блокада пролива будет ошибкой.

"Я четко дал понять иранскому (министру иностранных дел): сейчас обстрел американских баз в регионе будет огромной, катастрофической ошибкой... Было бы ошибкой блокировать Ормузский пролив. Я думаю, что (Хаменеи) это понимает и осознает", – отметил он.

Британия продолжает настаивать на деэскалации на Ближнем Востоке после ударов США по иранским объектам.

В воскресенье иранский парламент одобрил решение о закрытии Ормузского пролива – важного прохода для поставок нефти из стран Персидского залива.

Окончательное решение остается за верховным лидером аятоллой Али Хаменеи.

Госсекретарь США Марко Рубио призвал Китай убедить Иран не закрывать Ормузский пролив.

По его словам, перекрытие пролива станет для Ирана "экономическим самоубийством".

Глава европейской дипломатии Кая Каллас отметила, что возможное перекрытие Ормузского пролива – это "нечто чрезвычайно опасное и нежелательное для всех".