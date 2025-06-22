Глава Пентагона заявил, что ядерные амбиции Ирана уничтожены

Министр обороны США Пит Хегсет выступил с первыми комментариями после того, как США нанесли удары по трем ядерным объектам в Иране.

Его заявление в воскресенье приводит CNN, сообщает "Европейская правда".

Комментируя удары, Хегсет сказал, что "приказ, который мы получили от нашего главнокомандующего, был четким, решительным и понятным".

"Мы разрушили иранскую ядерную программу, но стоит отметить, что операция не была направлена против иранских войск или иранского народа... Благодаря смелому и дальновидному руководству президента Трампа и его приверженности миру силой, ядерные амбиции Ирана были уничтожены", – заверил Пит Хегсет.

Хегсет также заявил, что американские удары по Ирану содержали элементы "дезориентации". Возможно, это намек на заявление Белого дома о том, что президент Трамп потратит до двух недель на принятие решения о военном вмешательстве.

Председатель Объединенного комитета начальников штабов Дэн Кейн, который рассказывал подробности атаки вместе с министром обороны, сообщил название операции: "Полуночный молот". Он назвал ее "строго секретной миссией, о деталях которой знают лишь несколько человек в Вашингтоне".

В ночь на 22 июня авиация Соединенных Штатов атаковала три ядерных объекта в Иране: Фордо, Натанз и Исфахан.

Президент США Дональд Трамп заявил, что в результате ударов " "ключевые ядерные объекты в Иране полностью и окончательно уничтожены.

Иран заявил, что оставляет за собой все возможные варианты для защиты после американских ударов по ядерным объектам Ирана.