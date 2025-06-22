"Полуночный молот": США раскрыли детали удара по Ирану с участием более 125 самолетов

Военная операция США против Ирана под кодовым названием "Полуночный молот" была реализована с участием более 125 самолетов, в том числе – 7 стелс-бомбардировщиков B2.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в воскресенье сообщил председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Дэн Кейн, чьи слова приводит CNN.

По словам Кейна, в общей сложности в операции было задействовано более 125 самолетов, включая бомбардировщики B2, самолеты-заправщики, разведывательные самолеты и истребители.

Бомбардировщики сбросили более десятка 30-тонных бомб Massive Ordnance Penetrator на два иранских ядерных объекта, Фордо и Натанз, а ракеты Tomahawk были запущены по Исфахану.

По словам Кейна, эта миссия, стартовавшая с базы в Миссури, стала самой длительной миссией бомбардировщиков B2 со времен терактов 11 сентября.

Кейн также сообщил, что в рамках операции по целям в Иране с подводной лодки было выпущено десятки ракет Tomahawk.

"В полночь с пятницы на субботу большой ударный отряд B2, состоящий из бомбардировщиков, стартовал с континентальной части США", – сказал Кейн.

"В рамках плана сохранения тактической неожиданности часть группы продолжила полет на запад в Тихий океан как приманка – это операция по введению в заблуждение, о которой знали лишь очень ограниченный круг планировщиков и ключевых руководителей здесь, в Вашингтоне, и в Тампе", – добавил он.

Основная ударная группа, состоящая из семи бомбардировщиков B2 Spirit, каждый из которых имел два члена экипажа, тихо продолжила полет на восток, минимально используя средства связи.

После осуществления пусков бомб самолеты начали возвращение домой – Иран не открывал огонь ни во время входа, ни во время выхода американской авиации.

В то же время Кейн подчеркнул, что пока продолжается оценка нанесенного ущерба, поэтому слишком рано говорить, сохранил ли Иран какие-либо ядерные возможности.

Министр обороны США Пит Хэгсет заявил, что в результате операции "Полуночный молот" ядерные амбиции Ирана были уничтожены.

Иран заявил, что оставляет за собой все возможные варианты для защиты после американских ударов по его ядерным объектам.