Россия снова давит на Сербию из-за реэкспорта ее боеприпасов в Украину

Российские власти второй раз за месяц публично обвинили Сербию в том, что она позволяет ее вооружению попадать в Украину.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Служба внешней разведки России в пресс-релизе, распространенном в понедельник, заявила о "наращивании экспорта военной продукции" сербских предприятий в Украину.

"Сбор и снаряжение боеприпасов осуществляются прежде всего в Чехии и Болгарии. При этом производителям в Сербии хорошо известны реальные потребители их продукции и то, что их ракеты и снаряды будут убивать российских военнослужащих и жителей населенных пунктов России", – заявляет российское СВР.

В конце российская разведка выражает "сожаление", что "традиции дружбы и взаимопомощи перечеркиваются жаждой наживы и трусливой многовекторностью".

Комментируя сообщение Службы внешней разведки России, спикер Кремля Дмитрий Песков фактически подтвердил, что Москва требует от Сербии прекратить косвенные поставки военной помощи Украине.

"Мы надеемся, что даже если случайно такая практика имела место, то будут приняты меры. С другой стороны, тема требует особого внимания, учитывая болезненность этой темы для нас. Да и для самой Сербии", – сказал Песков российскому пропагандисту Александру Юнашеву.

Напомним, что менее месяца назад в Службе внешней разведки России уже жаловались, что сербские оборонные предприятия вопреки нейтралитету, который задекларировал Белград, продолжают поставки боеприпасов Киеву.

Сербские власти тогда уклончиво прокомментировали эти обвинения, отказавшись принимать конкретные меры для прекращения таких поставок.

Отметим, ранее президент Сербии Александр Вучич говорил, что он не против того, чтобы его страна продавала боеприпасы посредникам, которые отправляют их в Украину.