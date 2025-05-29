Вучич уклончиво прокомментировал критику России из-за продажи снарядов Украине

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что некоторые утверждения, распространенные Службой внешней разведки России о поставках Украине сербских снарядов, не соответствуют действительности.

Об этом он сказал в интервью РТС, сообщает "Европейская правда".

В Службе внешней разведки России в четверг пожаловались, что сербские оборонные предприятия вопреки нейтралитету, который задекларировал Белград, продолжают поставки боеприпасов Киеву.

Вучич сказал, что обвинения Сербии в поставках боеприпасов в Киев "через посреднические страны" он специально обсуждал с хозяином Кремля Путиным.

"Мы создали рабочую группу вместе с российскими партнерами для установления фактов. Некоторые из прозвучавших утверждений не соответствуют действительности. Например, они правильно отмечают, что существует контракт с Чехией. Но разрешение не было дано, и ни одной ракеты не было поставлено", – заявил сербский президент.

По его мнению, нападки на Сербию связаны с тем, что она является "автономной и независимой".

"Наши заводы должны жить и работать. Около 24 тысяч человек работают непосредственно в оборонной промышленности и зависят от этой отрасли. Сейчас мы направляем оружие для снабжения нашей армии", – подытожил Вучич.

Ранее Вучич говорил, что он не против того, чтобы его страна продавала боеприпасы посредникам, которые отправляют их в Украину.

Летом прошлого года издание FT сообщало, что с 2022 года Украина получила сербские боеприпасы на 800 млн евро.