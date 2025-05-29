В Службе внешней разведки России пожаловались, что сербские оборонные предприятия вопреки нейтралитету, который задекларировал Белград, продолжают поставки боеприпасов Киеву.

Об этом сообщило российское пропагандистское агентство "РИА Новости", пишет "Европейская правда".

В Службе внешней разведки России заявили, что сербские компании продают боеприпасы, используя схему фальшивых сертификатов конечного пользователя и стран-посредников.

Такими странами чаще всего являются государства НАТО, прежде всего Чехия, Польша, Болгария. Также вовлечены страны Африки.

Вклад сербских предприятий исчисляется сотнями тысяч снарядов для РСЗО и гаубиц, а также миллионом патронов для стрелкового оружия.

В российской разведке утверждают, что в схему вовлечены крупнейшие компании сербского ВПК, включая Yugoimport SDPR, Zenitprom, Krusik, Sofag, Reyer DTI, Sloboda, Prvi Partizan и другие.

Летом прошлого года издание FT сообщало, что с 2022 года Украина получила сербские боеприпасы на 800 млн евро.

При этом сербские власти заявляли, что Сербия не является стороной войны в Украине, хотя и продает свои снаряды западным государствам, которые могут передавать их Киеву.

Президент Сербии Александар Вучич говорил, что он не против того, чтобы его страна продавала боеприпасы посредникам, которые отправляют их в Украину.