Російська влада вдруге за місяць публічно звинуватила Сербію в тому, що вона дозволяє її озброєнню потрапляти в Україну.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Служба зовнішньої розвідки Росії у пресрелізі, поширеному в понеділок, заявила про "нарощування експорту військової продукції" сербських підприємств в Україну.

"Збір і спорядження боєприпасів здійснюються насамперед у Чехії та Болгарії. При цьому виробникам у Сербії добре відомі реальні споживачі їхньої продукції і те, що їхні ракети і снаряди будуть вбивати російських військовослужбовців і жителів населених пунктів Росії", – заявляє російське СВР.

Наприкінці російська розвідка висловлює "жаль", що "традиції дружби і взаємодопомоги перекреслюються жадобою наживи і боягузливою багатовекторністю".

Коментуючи повідомлення Служби зовнішньої розвідки Росії, речник Кремля Дмитрій Пєсков фактично підтвердив, що Москва вимагає від Сербії припинити непряме постачання військової допомоги Україні.

"Ми сподіваємося, що навіть якщо випадково така практика мала місце, то будуть вжиті заходи. З іншого боку, тема вимагає особливої уваги, враховуючи болючість цієї теми для нас. Та й для самої Сербії", – сказав Пєсков російському пропагандисту Александру Юнашеву.

Нагадаємо, що менш як місяць тому у Службі зовнішньої розвідки Росії вже скаржилися, що сербські оборонні підприємства всупереч нейтралітету, який задекларував Белград, продовжують поставки боєприпасів Києву.

Сербська влада тоді ухильно прокоментувала ці закиди, відмовившись вживати конкретних заходів для припинення таких поставок.

Зазначимо, раніше президент Сербії Александр Вучич казав, що він не проти того, щоб його країна продавала боєприпаси посередникам, які відправляють їх в Україну.