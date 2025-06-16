Источник: ЕС не будет снижать потолок цены на нефть РФ из-за отсутствия поддержки G7

Европейский Союз не будет самостоятельно снижать максимальную цену на российскую нефть с 60 до 45 долларов за баррель, поскольку эту инициативу, скорее всего, не поддержит "Группа семи".

Об этом корреспонденту "Европейской правды" сообщили на условиях анонимности два дипломата ключевых государств ЕС, знакомые с ходом заседания Комитета постоянных представителей ЕС (Coreper) 16 июня.

Как известно, в проект 18-го пакета санкций ЕС против России вошло предложение снижения верхней границы цены на российскую нефть с 60 до 45 долларов за баррель.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен уже заявляла, что решение о снижении ценового потолка для российской нефти должно приниматься совместно с партнерами из G7 и будет обсуждаться на ближайшем саммите "Группы семи" в Канаде.

"Очевидно, что на саммите в Канаде G7 не поддержит снижение потолка цены с 60 до 45 долларов за баррель. В таком случае ЕС не будет вносить эту меру в 18-й пакет санкций", – заявил один из собеседников "Европейской правды".

Этот тезис поддержал и второй дипломатический собеседник "ЕвроПравды".

"Во время заседания Coreper 16 июня была отмечена необходимость координации с G7 по ограничению цены на российскую нефть, причем представители государств-членов выразили обеспокоенность относительно снижения максимальной цены", – отметил он.

Дипломат добавил, что "одностороннее снижение потолка цен на нефть со стороны ЕС маловероятно".

Стоит заметить, что Украина призвала Европейский Союз снизить максимальную цену на российскую нефть до 30 долларов за баррель.

А президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что хочет добиться снижения глобальных цен на нефть, благодаря чему удастся завершить полномасштабное вторжение России в Украину.