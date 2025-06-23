Сьиярто: Венгрия и Словакия заблокируют 18-й пакет санкций против РФ

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил в понедельник, 23 июня, что его страна и Словакия решили не поддерживать план Европейского Союза по 18-му пакету санкций против России.

Об этом он сказал во время пресс-конференции, пишет "Европейская правда".

В понедельник, 23 июня, венгерский министр заявил, что Венгрия и Словакия решили заблокировать пакет санкций в ответ на планы Европейского Союза по постепенному прекращению импорта российских энергоносителей.

"Мы сделали это потому, что Европейский Союз хочет запретить странам-членам, включая Венгрию и Словакию, покупать дешевый российский природный газ и дешевую российскую нефть, как они делали это раньше", – сказал Сийярто.

Напомним, 17 июня Европейская комиссия предложила ввести юридически обязательный запрет на импорт российского газа и сжиженного природного газа в ЕС до конца 2027 года. Предложение включает обеспечение того, чтобы этот план не мог быть заблокирован Венгрией и Словакией.

Через несколько дней премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал ЕС снять с повестки дня предложение о запрете российских энергоносителей из-за ожидаемого повышения цен на энергоносители после бомбардировки Ирана Соединенными Штатами.

Аналитики отмечают, что повышение цен на нефть, которые резко выросли после начала атак Израиля на Иран неделю назад, может усилить инфляционное давление в центральноевропейском регионе.

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