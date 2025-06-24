Будущий командующий силами НАТО в Европе считает, что Украина может победить РФ
Номинированный США на пост верховного главнокомандующего Объединенными Вооруженными Силами НАТО в Европе генерал-лейтенант Алексус Гринкевич заявил, что Украина может победить в войне против России.
Об этом он сказал во время слушаний в Сенате США во вторник, передает "Европейская правда".
Гринкевич отвечал на вопрос сенатора Томми Табервилля о перспективах войны России против Украины и о том, может ли последняя победить.
"Сенатор, я считаю, что Украина может победить", – заявил в ответ генерал-лейтенант Военно-воздушных сил США.
"Я считаю, что когда ваша родина находится под угрозой, вы боретесь с такой упорством, которое нам трудно представить, поскольку мы никогда не оказывались в такой ситуации", – добавил он.
Напомним, президент США Дональд Трамп в начале июня официально номинировал Гринкевича новым верховным главнокомандующим Объединенных Вооруженных сил НАТО в Европе.
Параллельно с должностью командующего НАТО в Европе Алексус Гринкевич будет возглавлять Европейское командование Вооруженных сил США.
Его заявление в Сенате контрастирует с официальной позицией администрации Дональда Трампа, которая настаивает, что военного решения конфликта не существует и стороны должны заключить "соглашение".