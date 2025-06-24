Будущий командующий силами НАТО в Европе считает, что Украина может победить РФ

Номинированный США на пост верховного главнокомандующего Объединенными Вооруженными Силами НАТО в Европе генерал-лейтенант Алексус Гринкевич заявил, что Украина может победить в войне против России.

Об этом он сказал во время слушаний в Сенате США во вторник, передает "Европейская правда".

Гринкевич отвечал на вопрос сенатора Томми Табервилля о перспективах войны России против Украины и о том, может ли последняя победить.

"Сенатор, я считаю, что Украина может победить", – заявил в ответ генерал-лейтенант Военно-воздушных сил США.

"Я считаю, что когда ваша родина находится под угрозой, вы боретесь с такой упорством, которое нам трудно представить, поскольку мы никогда не оказывались в такой ситуации", – добавил он.

Напомним, президент США Дональд Трамп в начале июня официально номинировал Гринкевича новым верховным главнокомандующим Объединенных Вооруженных сил НАТО в Европе.

Параллельно с должностью командующего НАТО в Европе Алексус Гринкевич будет возглавлять Европейское командование Вооруженных сил США.

Его заявление в Сенате контрастирует с официальной позицией администрации Дональда Трампа, которая настаивает, что военного решения конфликта не существует и стороны должны заключить "соглашение".