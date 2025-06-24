МИД считает "референдум" Орбана по Украине "примитивной манипуляцией"

В Министерстве иностранных дел Украины считают, что правительство Венгрии приложило "максимальные усилия, чтобы обеспечить нужный ему результат" в "национальных консультациях VOKS2025 о вступлении Украины в Европейский Союз".

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на заявление украинского внешнеполитического ведомства.

Во вторник, 24 июня, МИД Украины прокомментировало венгерские "национальные консультации VOKS2025 по вступлению Украины в Европейский Союз", которые были инициированы правительством и длились с 14 апреля по 20 июня.

В МИД подчеркнули, что официальные результаты консультаций до сих пор не опубликованы, однако "трудно усомниться в общей манипулятивной цели этой акции венгерского правительства, которая не имеет ничего общего с принципами демократичности, открытости и прозрачности волеизъявления".

"Венгерское правительство приложило максимальные усилия, чтобы обеспечить нужный ему результат. Консультации сопровождались агрессивным нагнетанием безосновательной ненависти ко всему, что связано с Украиной. Такая информационная кампания продолжается уже много месяцев. Венгерские чиновники выдумывают несуществующие угрозы со стороны Украины для безосновательного запугивания венгерских граждан", – считают в МИД.

Также в заявлении подчеркнули, что истинная цель этой "антиукраинской истерии" заключается в том, чтобы перевести внимание венгерского общества с провалов социально-экономической политики правительства на "воображаемого внешнего врага".

"Убеждены, что абсолютное большинство граждан Венгрии способны распознать эту примитивную манипуляцию", – отметили в украинском внешнеполитическом ведомстве.

В украинском министерстве подчеркнули: если у венгерского правительства есть предостережения на пути интеграции Украины в Евросоюз – оно должно поддержать открытие вступительных переговоров. В МИД подчеркнули, что переговоры позволят "урегулировать и развеять опасения" Венгрии относительно потенциальных рисков.

"Мы уважаем тех венгров, которые приняли в них участие, включая тех, кто имеет мнение, не совпадающее с нашим. Мы готовы услышать их предостережения и разъяснить нашу позицию", – добавили в МИД.

Как известно, в марте премьер-министр Венгрии Виктор Орбан анонсировал опрос в Венгрии о поддержке членства Украины в ЕС. 19 апреля венграм начали рассылать бюллетени для национальной консультации, прямо призывая голосовать против.

Орбан, кстати, публично проголосовал против.

Он также распространил ролик с призывом не поддерживать вступление Украины в ЕС, который якобы показывает участие венгров в войне в Украине.

В то же время 21 июня венгерский оппозиционный политик, председатель партии "Тиса" Петер Мадяр заявил о провале правительственного "референдума" по Украине.

Тогда же он заявил, что для проведения голосования не было открыто ни одного стенда и не была организована открытая встреча, а были только разосланы и проводилась дорогая рекламная кампания.

По его словам, в 10 млрд форинтов (около $28,6 млн), которые были потрачены на этот "референдум", государство могло бы направить на ремонт больниц или модернизацию железных дорог.

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