Орбан: Украина не является членом НАТО, и моя задача, чтобы так и оставалось

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что у НАТО нет дел в Украине, поскольку она не является членом Альянса, и его задачей является то, чтобы так и оставалось.

Об этом он заявил по прибытии на саммит НАТО в Гааге, передает корреспондент "Европейской правды".

"У НАТО нет дел в Украине. Украина, как и Россия, не является членом НАТО, и моя задача, чтобы так и оставалось", – заявил Орбан.

Он также не считает, что Россия представляет реальную угрозу для Альянса, хотя, по его словам, в декларациях саммитов НАТО "постоянно об этом упоминают".

"Я не думаю, что Россия представляет какую-либо реальную угрозу для НАТО. Потому что мы гораздо сильнее", – заявил венгерский премьер.

Самой большой угрозой для Европы он назвал потерю конкуренции в плане экономики, но не безопасности.

Орбан также воспользовался случаем в очередной раз похвалить усилия президента США Дональда Трампа и его "здравый смысл". По его словам, благодаря Трампу новые войны становятся короткими, а старым "не хватает топлива".

Виктор Орбан в последние месяцы сделал Украину главной темой венгерской пропаганды и запустил среди венгров манипулятивную кампанию с призывом выступить против ее членства в ЕС.

Читайте также: Украинский план Орбана. Как венгерский лидер хочет использовать Украину для победы на выборах.