Орбан: Україна не є членом НАТО, і моє завдання, щоб так і лишалося

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що у НАТО немає справ в Україні, оскільки вона не є членом Альянсу, і його завданням є те, щоб так і лишалося.

Про це він заявив після прибуття на саміт НАТО у Гаазі, передає кореспондент "Європейської правди".

"У НАТО немає справ в Україні. Україна, як і Росія, не є членом НАТО, і моє завдання, щоб так і лишалося", – заявив Орбан.

Він також не вважає, що Росія становить реальну загрозу для Альянсу, хоча, за його словами, у деклараціях самітів НАТО "постійно про це згадують".

"Я не думаю, що Росія становить яку-небудь реальну загрозу для НАТО. Бо ми набагато сильніші", – заявив угорський прем’єр.

Найбільшою загрозою для Європи він назвав втрату конкуренції в сенсі економіки, але не безпеки.

Орбан також скористався нагодою в черговий раз похвалити зусилля президента США Дональда Трампа і його "здоровий глузд". За його словами, завдяки Трампу нові війни стають короткими, а старим "бракує пального".

Віктор Орбан в останні місяці перетворив Україну на головну тему угорської пропаганди й запустив серед угорців маніпулятивну кампанію із закликом виступити проти її членства в ЄС.

Читайте також: Український план Орбана. Як угорський лідер хоче використати Україну для перемоги на виборах.