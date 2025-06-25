Рютте посоветовал не слушать Трампа о НАТО, а смотреть, что он делает

Генеральный секретарь НАТО призвал оценивать позицию США по действиям и по их вкладу в общую оборону, а не по политическим заявлениям, даже когда те вызывают беспокойство.

Об этом он сказал журналистам перед началом заседания саммита НАТО, сообщает из Гааги корреспондент "Европейской правды".

Марка Рютте попросили прокомментировать последние заявления президента США Дональда Трампа, в которых тот в очередной раз поставил под сомнение обязательства Альянса по статье 5 Договора НАТО о совместной обороне.

Отвечая на этот вопрос, Рютте посоветовал обращать внимание на действия американского руководства и пояснил, что такая оценка позволяет ему сохранять оптимизм. "Посмотрите на то, что США делают, что делает Дональд Трамп. Они тратят на оборону почти триллион (долларов в год), они предоставляют гораздо больше, чем другие в НАТО. Они передают НАТО ключевые критические способности (enablers)", – заявил он.

Генсек НАТО напомнил, что США – это "очень важный крупнейший союзник в составе НАТО, с отрывом от других". Тем не менее, он считает нормальным выравнивание расходов США и других членов Альянса.

"В последующие годы мы будем шаг за шагом постепенно переносить бремя с США на европейских партнеров и Канаду. И я считаю, что это справедливо", – заявил он, добавив, что "мы должны выровнять расходы".

Рютте, впрочем, воздержался от комментария относительно преданности США обязательствам в НАТО как таковым.

Как сообщалось, по пути на саммит президент США Дональд Трамп заявил, что не существует единого толкования статьи 5 Договора о НАТО – ключевого ее положения, которое предусматривает коллективную защиту в случае нападения на Альянс. Он, впрочем, в том заявлении не стал отказываться от обязательства США по обороне других членов Альянса и добавил, что даст ответ на это уже на саммите.

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