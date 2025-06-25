Саммит НАТО-2026 будет принимать Турция

Саммит Североатлантического альянса 2026 года решили провести в Турции, а следующий – в Албании.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в итоговом документе саммита НАТО в Гааге.

"Мы выражаем благодарность Королевству Нидерланды за большое гостеприимство. Мы с нетерпением ждем нашу следующую встречу в Турции в 2026 году, а после того – встречу в Албании", – говорится в последнем пункте решения.

Интересно, что Турция и Албания – единственные мусульманские государства НАТО. Пока неизвестно, является ли это определенным сигналом (в том числе со стороны США) или нет.

Также саммит НАТО признал Россию "долгосрочной угрозой" для всего Альянса.

Читайте весь итоговый документ саммита в Гааге с объяснениями "ЕвроПравды".