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Саміт НАТО-2026 прийматиме Туреччина

Новини — Середа, 25 червня 2025, 15:36 — Марія Ємець

Саміт Північноатлантичного альянсу 2026 року вирішили провести у Туреччині, а наступний – в Албанії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у підсумковому документі саміту НАТО у Гаазі. 

"Ми висловлюємо вдячність Королівству Нідерланди за велику гостинність. Ми з нетерпінням чекаємо на нашу наступну зустріч у Туреччині в 2026 році, а після того – на зустріч в Албанії", – йдеться в останньому пункті рішення.

Цікаво, що Туреччина та Албанія є єдиними мусульманськими державами НАТО. Наразі невідомо, чи є це певним сигналом (у тому числі з боку США), чи ні.

Також саміт НАТО визнав Росію "довгостроковою загрозою" для всього Альянсу.

Читайте увесь підсумковий документ саміту у Гаазі з поясненнями "ЄвроПравди". 

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