Трамп о встрече с Зеленским: "Хотел узнать, как дела"

Президент США Дональд Трамп заявил, что его встреча с украинским визави на полях саммита НАТО в Гааге в среду прошла хорошо.

Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам саммита НАТО, пишет "Европейская правда".

Трамп сказал, что не обсуждал с Зеленским на встрече прекращение огня, а "просто хотел узнать, как у него дела".

"На самом деле все прошло очень приятно. Иногда было непросто (с Зеленским. – Ред.)... Он был максимально приятным... Я думаю, то, что я взял со встречи, было максимально приятным", – рассказал он.

Президент США также анонсировал, что собирается поговорить с Владимиром Путиным и "увидеть, удастся ли нам завершить" войну.

"Я имел хорошую встречу с Зеленским и много хороших встреч со многими хорошими людьми, многими замечательными лидерами. Но он ведет храбрую борьбу. Это тяжелая борьба", – добавил Трамп.

Напомним, встреча президентов США и Украины на полях саммита НАТО в Гааге длилась около 45 минут.

Зеленский назвал встречу с Трампом "содержательной" и отметил, что во время нее обсудил с американским лидером "все действительно важные вопросы".

Отметим, встреча Зеленского и Трампа состоялась вскоре после завершения основной встречи лидеров НАТО и публикации итогового решения саммита, где государства НАТО в том числе взяли обязательство помогать ВСУ за счет оборонных расходов.

Советуем ознакомиться с материалом "ЕвроПравды": Решение НАТО об Украине и оборонных расходах: полный текст с пояснениями.