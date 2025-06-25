Трамп про зустріч із Зеленським: "Хотів дізнатись, як справи"

Президент США Дональд Трамп заявив, що його зустріч з українським візаві на полях саміту НАТО в Гаазі в середу пройшла добре.

Про це він сказав на пресконференції за підсумками саміту НАТО, пише "Європейська правда".

Трамп сказав, що не обговорював із Зеленським на зустрічі припинення вогню, а "просто хотів дізнатися, як у нього справи".

"Насправді все минуло дуже приємно. Інколи було непросто (з Зеленським. – Ред.)… Він був максимально приємним… Я думаю, те, що я взяв із зустрічі, було максимально приємним", – розповів він.

Президент США також анонсував, що збирається поговорити з Владіміром Путіним і "побачити, чи вдасться нам завершити" війну.

"Я мав хорошу зустріч із Зеленським і багато хороших зустрічей із багатьма хорошими людьми, багатьма чудовими лідерами. Але він веде хоробру боротьбу. Це важка боротьба", – додав Трамп.

Нагадаємо, зустріч президентів США та України на полях саміту НАТО у Гаазі тривала близько 45 хвилин.

Зеленський назвав зустріч з Трампом "змістовною" і зазначив, що під час неї обговорив з американським лідером "всі дійсно важливі питання".

Зазначимо, зустріч Зеленського і Трампа відбулась невдовзі після завершення основної зустрічі лідерів НАТО та публікації підсумкового рішення саміту, де держави НАТО у тому числі взяли зобов'язання допомагати ЗСУ за рахунок оборонних витрат.

Радимо ознайомитися із матеріалом "ЄвроПравди": Рішення НАТО про Україну і оборонні витрати: повний текст із поясненнями