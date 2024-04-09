Шесть стран вокруг Северного моря договорились сотрудничать для защиты морской инфраструктуры

Шесть европейских государств вокруг Северного моря договорились о сотрудничестве для защиты расположенной в его акватории критической инфраструктуры от потенциальных атак.

Об этом сообщает Reuters, пишет "Европейская правда".

Совместную декларацию о сотрудничестве и обмене информацией для защиты инфраструктуры в Северном море подписали Бельгия, Великобритания, Дания, Нидерланды, Германия и Норвегия.

"Северное море – это важный центр энергетической инфраструктуры, что является драйвером для целей ЕС в сфере возобновляемой энергетики и сокращения выбросов парниковых газов, а также помогает повысить энергетическую безопасность континента... Усиление связей с нашими соседями на севере Европы поможет достичь именно этого – заботиться, чтобы эта инфраструктура была устойчивой к возможным усилиям тех, кто может пытаться угрожать ей", – отметил британский министр по вопросам ядерной и возобновляемой энергетики Эндрю Боуи.

Как известно, страны Европы особенно обеспокоены потенциальными рисками для критической инфраструктуры в морях после диверсии на российских "Северных потоках" осенью 2022 года и повреждения газопровода и кабеля в Финском заливе осенью 2023 года.

Недавно перечень инцидентов пополнило повреждение кабелей связи в Красном море.