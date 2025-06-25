Рубио: Иран значительно отдален от создания ядерного оружия

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил в среду, 25 июня, что Иран "значительно удален от создания ядерного оружия".

Об этом он сказал в интервью Politico на полях саммита НАТО, пишет "Европейская правда".

Как пишет издание, в интервью Рубио дал более взвешенную оценку, чем американский президент Дональд Трамп, который настаивал, что объекты Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане были "полностью уничтожены".

"Суть в том, что сегодня они намного дальше от ядерного оружия, чем до того, как президент принял эти решительные меры. Это самое важное, что нужно понять – значительный, очень значительный, существенный ущерб был нанесен различным компонентам, и мы только начинаем узнавать об этом больше", – сказал он.

Ранее некоторые СМИ писали, что удары по ядерной программе Тегерана отбросили ее всего на несколько месяцев. В то же время Рубио отверг такие заявления как "неправдивые" и отметил, что они не отражают полной картины.

"Я не люблю комментировать такие истории, потому что часто первая история является ложной, а человек, который ее обнародует, имеет свои мотивы. Эта история является ложной, и ее не следует распространять, поскольку она не отражает реального положения дел", – подчеркнул он.

Также он прокомментировал соображения Трампа относительно смены режима в Иране: Рубио заявил, что это не является целью Вашингтона.

"В мире есть много режимов, которые не нравятся мне и президенту, и многие из нас хотели бы, чтобы они не существовали. Задача Соединенных Штатов не состоит в том, чтобы ходить по миру и устанавливать правительства в каждой стране. Наша проблема национальной безопасности с Ираном заключается в клерикальном режиме, который стремится получить ядерное оружие, чтобы угрожать нам, угрожать Израилю сегодня, угрожать нам завтра", – сказал он.

Рубио подчеркнул, что Трамп считает смену режима вероятной, если иранские лидеры продолжат двигаться в том же направлении.

Отметим, после того как СМИ опубликовали информацию о разведданных по удару по Ирану, Трамп набросился на них за это.

Специальный посланник Трампа на Ближнем Востоке Стив Виткофф назвал обнародование разведданных о ударе США по Ирану "предательским".

А позже американский президент сравнил удары США по иранским ядерным объектам с бомбардировками Хиросимы и Нагасаки во время Второй мировой войны.