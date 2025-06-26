Премьер Латвии: страны-противники санкций не понимают, с чем они играют

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня заявила, что, хотя она не уверена, что 18-й пакет санкций против РФ может быть согласован в четверг, ее страна не прекратит просить все новых санкций.

Об этом, как сообщает корреспондент "Европейской правды", она заявила по прибытии на саммит ЕС в Брюсселе.

По ее словам, "очень важно отстранить Россию от финансовых ресурсов", которые финансируют продолжающуюся войну в Украине.

"Мы не прекратим просить о новых санкциях. Я говорила с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, мы все подготовили. Посмотрим, будут ли страны-члены, которые не будут готовы присоединиться к санкциям, но для нас это очень важно иметь этот пакет санкций и продемонстрировать единство между государствами-членами", – сказала Силиня.

По ее словам, единство означает силу ЕС.

"А те страны, которые думают, что могут демонстрировать отличный подход, я не думаю, что они действительно понимают, с чем они играют", – сказала премьер Латвии.

На саммите лидеров, как известно, планируют согласовать 18-й пакет санкций против РФ, против которого выступают Венгрия и Словакия.

Больше о том, чего можно ожидать от Европейского совета 26-27 июня – в статье: Евросоюз между Орбаном и Трампом. Каких новостей ждать Украине относительно санкций и членства в ЕС.