Прем’єрка Латвії: країни-противники санкцій не розуміють, з чим вони граються

Прем'єр-міністерка Латвії Евіка Сіліня заявила, що, хоча вона не впевнена, що 18-й пакет санкцій проти РФ може бути узгоджений у четвер, її країна не припинить просити все нових санкцій.

Про це, як повідомляє кореспондент "Європейської правди", вона заявила по прибутті на саміт ЄС у Брюсселі.

За її словами, "дуже важливо відсторонити Росію від фінансових ресурсів", які фінансують триваючу війну в Україні.

"Ми не припинимо просити про нові санкції. Я говорила з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, ми все підготували. Подивимося, чи будуть країни-члени, які не будуть готові приєднатися до санкцій, але для нас це дуже важливо мати цей пакет санкцій і продемонструвати єдність між державами-членами", – сказала Сіліня.

За її словами, єдність означає силу ЄС.

"А ті країни, які гадають, що можуть демонструвати відмінний підхід, я не думаю, що вони справді розуміють, з чим вони граються", – сказала прем’єрка Латвії.

На саміті лідерів, як відомо, планують погодити 18-й пакет санкцій проти РФ, проти якого виступають Угорщина і Словаччина.

Більше про те, чого можна очікувати від Європейської ради 26-27 червня – у статті: Євросоюз між Орбаном і Трампом. Яких новин чекати Україні щодо санкцій та членства у ЄС.