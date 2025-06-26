Шведские ультраправые извинились за прежние связи с нацизмом и антисемитизмом

Ультраправая партия "Шведские демократы" в четверг официально извинилась за прежние связи политсилы с нацизмом и антисемитизмом, стремясь представить себя более умеренной за год до парламентских выборов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

В четверг "Шведские демократы" представили результаты исследования, которое выявило, что нацистские и антисемитские взгляды были распространены на мероприятиях и в печатных материалах партии в 1980-х и 1990-х годах.

Заказ исследования имел целью помочь партии порвать с прошлым, которое долгое время препятствовало ее сотрудничеству с ведущими политическими силами Швеции.

"Я считаю отвратительным и достойным осуждения то, что в истории моей партии были явные проявления антисемитизма и поддержки национал-социалистических идей", – заявил депутат "Шведских демократов" Маттиас Карлссон.

Он от имени партии извинился, в частности перед шведскими гражданами еврейского происхождения, "которые, возможно, испытывали сильное чувство незащищенности и страха по уважительным причинам".

"Шведские демократы" надеются войти в будущее коалиционное правительство после выборов 2026 года.

Партия впервые была избрана в парламент в 2010 году и в настоящее время поддерживает правое коалиционное правительство Швеции, но не входит в коалицию и не имеет представителей в кабинете министров.

Между тем на выборах в Европарламент в июне 2024 года "Шведские демократы" показали неудачный результат.