Шведські ультраправі перепросили за колишні звʼязки з нацизмом та антисемітизмом

Ультраправа партія "Шведські демократи" у четвер офіційно перепросила за колишні зв'язки політсили з нацизмом та антисемітизмом, прагнучи представити себе як більш помірковану за рік до парламентських виборів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

У четвер "Шведські демократи" представили результати дослідження, яке виявило, що нацистські та антисемітські погляди були поширеними на заходах та в друкованих матеріалах партії в 1980-х і 1990-х роках.

Замовлення дослідження мало на меті допомогти партії порвати з минулим, яке довгий час перешкоджало її співпраці з провідними політичними силами Швеції.

"Я вважаю огидним і гідним осуду те, що в історії моєї партії були явні прояви антисемітизму та підтримки націонал-соціалістичних ідей", – заявив депутат "Шведських демократів" Маттіас Карлссон.

Він від імені партії перепросив, зокрема перед шведськими громадянами єврейського походження, "які, можливо, відчували сильне почуття незахищеності та страху з поважних причин".

"Шведські демократи" сподіваються увійти до майбутнього коаліційного уряду після виборів 2026 року.

Партія вперше була обрана до парламенту у 2010 році і наразі підтримує правий коаліційний уряд Швеції, але не входить до коаліції та не має представників у кабінеті міністрів.

Тим часом на виборах до Європарламенту у червні 2024 року "Шведські демократи" показали невдалий результат.