Словацкий премьер Роберт Фицо заявил, что Словакия потребует отложить голосование за 18-й пакет санкций против России до решения вопросов, беспокоящих Словакию по поводу поставок газа после 2027 года.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Фицо заявил в четверг, его цитирует Reuters.

10 июня Европейская комиссия предложила новый раунд санкций против России, направленных на энергетические доходы Москвы, банки и военную промышленность.

Словакия и Венгрия выступили против санкций из-за несогласия с предложениями Еврокомиссии прекратить импорт российских энергоносителей до конца 2027 года, что вынудит обе страны искать альтернативы.

Европейские дипломаты заявили, что ожидают решения этого вопроса на саммите ЕС.

Однако Фицо подтвердил свою позицию, что новые санкции могут привести к дефициту поставок и росту цен, а также потенциально до 20 миллиардов евро убытков от арбитража за нарушение долгосрочного контракта с российским "Газпромом".

Фицо заявил, что поддержит выводы саммита ЕС, но все равно не согласится на санкции сейчас.

"Завтра Словакия не будет голосовать за 18-й пакет санкций", – заявил он перед парламентским комитетом в четверг перед отъездом на саммит.

"Мы считаем, что это один пакет (с планом прекращения импорта российских энергоносителей. – Ред.), и до решения фундаментальных вопросов мы не можем принять дальнейшие санкции", – добавил Фицо.

В четверг он встретился с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, но неизвестно, изменило ли это его позицию.

Обновлено: позже в видеообращении на Facebook Фицо сообщил, что Словакия на встрече послов ЕС в пятницу будет просить отложить голосование по 18-му пакету санкций. А если предложение Словакии об отложении голосования не поддержат, по словам Фицо, "посол Словацкой республики получит четкую инструкцию, четкое указание ветировать принятие 18-го пакета санкций".

Еще в понедельник глава МИД Словакии Юрай Бланар заявлял, что Словакия готова поддержать пакет санкций. Однако он добавил, что Словакия будет требовать от ЕС "гарантий" и поддержки для смягчения последствий остановки поставок российских энергоресурсов.

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня заявила, что, хотя она не уверена, что 18-й пакет санкций против РФ может быть согласован в четверг, ее страна не перестанет просить все новые санкции.

Больше о том, чего можно ожидать от Европейского совета 26-27 июня – в статье: Евросоюз между Орбаном и Трампом. Каких новостей ждать Украине в отношении санкций и членства в ЕС.