Словакия готова поддержать новые санкции ЕС против России, но имеет условия

Глава МИД Словакии Юрай Бланар выразил готовность поддержать предложенный ЕС 18-й пакет санкций против России всего через несколько часов после того, как его венгерский коллега Петер Сийярто заявил, что и Венгрия, и Словакия выступают против него.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Euractiv.

В понедельник вечером Бланар заявил, что словацкое правительство оценивает каждый пакет санкций с точки зрения того, может ли он нанести ущерб национальной экономике.

"Переговоры еще продолжаются. Но, исходя из того, что было обсуждено до сих пор, очевидно, что пакет не окажет негативного влияния на экономику Словакии, и мы готовы его поддержать", – сказал Бланар после заседания Совета ЕС по иностранным делам в Брюсселе.

Однако он добавил, что Словакия будет требовать от ЕС "гарантий" и поддержки для смягчения последствий остановки поставок российских энергоресурсов.

"Существуют также арбитражные риски, которые повлияют на Словацкую Республику – возможно, на сумму до 20 млрд евро", – сказал он.

"Поэтому мы требуем гарантий того, как будут устранены эти негативные последствия", – добавил министр.

Бланар подчеркнул, что для Словакии политически важно, чтобы обсуждение пакета санкций было перенесено в Европейский совет и связано с предложением RePowerEU. Поэтому и он, и премьер-министр Роберт Фицо стремятся встретиться с президентом Европейской комиссии и премьер-министром Дании, страна которой будет председательствовать в обсуждениях инициативы RePowerEU.

Ранее в понедельник министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Венгрия и Словакия выступают против предложенного ЕС пакета санкций из-за опасений по поводу энергетической безопасности и возражений против усилий Брюсселя запретить импорт российского газа и нефти.

Дипломатические источники, на которые ссылается информационное агентство ČTK, заявили, что все еще есть надежда на разрешение возражений обеих стран.

Словакия никогда не накладывала вето и не блокировала никаких санкций против России, несмотря на то, что неоднократно угрожала это сделать.

Источники "ЕП" также сообщили, что Венгрия и Словакия отказываются утверждать новый, 18-й пакет санкций ЕС против России, пока не состоится заседание Европейского совета.

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