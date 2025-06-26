Словацький прем’єр Роберт Фіцо заявив, що Словаччина вимагатиме відкласти голосування за 18-тий пакет санкцій проти Росії до вирішення питань, що турбують Словаччину щодо постачання газу після 2027 року.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Фіцо заявив у четвер, його цитує Reuters.

10 червня Європейська комісія запропонувала новий раунд санкцій проти Росії, спрямованих на енергетичні доходи Москви, банки та військову промисловість.

Словаччина та Угорщина виступили проти санкцій через незгоду з пропозиціями Єврокомісії припинити імпорт російських енергоносіїв до кінця 2027 року, що змусить обидві країни шукати альтернативи.

Європейські дипломати заявили, що очікують розв'язання цього питання на саміті ЄС.

Проте Фіцо підтвердив свою позицію, що нові санкції можуть призвести до дефіциту поставок і зростання цін, а також потенційно до 20 мільярдів євро збитків від арбітражу за порушення довгострокового контракту з російським "Газпромом".

Фіцо заявив, що підтримає висновки саміту ЄС, але все одно не погодиться на санкції зараз.

"Завтра Словаччина не голосуватиме за 18-й пакет санкцій", – заявив він перед парламентським комітетом у четвер перед від'їздом на саміт.

"Ми вважаємо, що це один пакет (з планом припинення імпорту російських енергоносіїв. – Ред.), і до розв'язання фундаментальних питань ми не можемо прийняти подальші санкції", – додав Фіцо.

У четвер він зустрівся з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, але невідомо, чи змінило це його позицію.

Оновлено: згодом у відеозверненні на Facebook Фіцо повідомив, що Словаччина на зустрічі послів ЄС у п'ятницю буде просити відкласти голосування щодо 18-го пакету санкцій. А якщо пропозицію Словаччини про відкладення голосування не підтримають, за словами Фіцо, "посол Словацької республіки отримає чітку інструкцію, чітку вказівку ветувати прийняття 18-го пакету санкцій".

Ще у понеділок глава МЗС Словаччини Юрай Бланар заявляв, що Словаччина готова підтримати пакет санкцій. Однак він додав, що Словаччина вимагатиме від ЄС "гарантій" і підтримки для пом'якшення наслідків зупинки поставок російських енергоресурсів.

Прем'єр-міністерка Латвії Евіка Сіліня заявила, що, хоча вона не впевнена, що 18-й пакет санкцій проти РФ може бути узгоджений у четвер, її країна не припинить просити все нових санкцій.

Більше про те, чого можна очікувати від Європейської ради 26-27 червня – у статті: Євросоюз між Орбаном і Трампом. Яких новин чекати Україні щодо санкцій та членства у ЄС.