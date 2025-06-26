Зеленский на саммите заявил, что выполнил требования о Венгрии в рамках переговоров з ЕС

Президент Украины обратился к лидерам ЕС с просьбой открыть первый кластер в переговорах о вступлении в ЕС, поскольку Киев выполнил все условия для этого шага.

Об этом Владимир Зеленский заявил в видеообращении к лидерам ЕС, сообщает из Брюсселя корреспондент "Европейской правды".

Зеленский подчеркнул, что ситуация, сложившаяся с неоткрытием вступительных переговоров с Украиной, подрывает доверие к Евросоюзу и к его готовности выполнять взятые обязательства.

"Украина выполняет все свои обязательства по вступлению в ЕС. Я действительно утверждаю, что выполняет все требования – включая те, что касаются наших отношений с соседями [среди стран ЕС]", – заявил президент Украины.

Как известно, ранее Евросоюз установил в так называемой "переговорной рамке" ряд условий для начала переговоров с Украиной, в том числе относительно плана действий по национальным меньшинствам. Вопросы меньшинств долгое время были формальным поводом для Орбана тормозить движение Украины на сближение с ЕС. Также Украина подчеркивает, что готова к консультациям с Будапештом в случае необходимости.

"Поэтому справедливо, чтобы в ответ мы получили от ЕС четкие сигналы поддержки и признания нашего прогресса. О твердости европейского пути Украины, о том, что Европа выполняет обещанное", – заявил глава государства, отметив также, что таким сигналом должно стать "открытие первого кластера "Основы" в переговорном процессе". "Мы также работаем над тем, чтобы в этом году быть готовыми [к открытию переговоров] по всем кластерам", – добавил он.

В случае, если Евросоюз не сможет обойти венгерское вето, это, по убеждению Зеленского, даст миру "повод усомниться в словах и обязательствах Европы".

Впрочем, несмотря на заявление Зеленского, саммит не принял решение, к которому призывал президент. 26 лидеров ЕС выступили за открытие первого кластера в переговорах с Украиной, но Венгрия заблокировала это решение.

Виктор Орбан настроен и дальше блокировать движение Украины в ЕС. Об этом говорилось в статье "Евросоюз между Орбаном и Трампом".

Между тем, президент Румынии анонсировал открытие первого кластера для Молдовы – но это заявление вызывает сомнения.

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