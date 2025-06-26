Зеленський на саміті ЄС заявив, що виконав вимоги вступних переговорів щодо Угорщини

Президент України звернувся до лідерів ЄС із проханням відкрити перший кластер у переговорах про вступ до ЄС, оскільки Київ виконав усі передумови цього кроку.

Про це Володимир Зеленський заявив у відеозверненні до лідерів ЄС, повідомляє з Брюсселя кореспондент "Європейської правди".

Зеленський підкреслив, що ситуація, яка склалася із невідкриттям вступних переговорів з Україною, відриває довіру до Євросоюзу і до його готовності виконувати взяті зобов'язання.

"Україна виконує всі свої зобов'язання щодо вступу до ЄС. Я дійсно стверджую, що виконує всі вимоги – включаючи ті, що стосуються наших відносин з сусідами [серед країн ЄС]", – заявив президент України.

Як відомо, раніше Євросоюз встановив у так званій "переговорній рамці" низку умов для початку переговорів з Україною, у тому числі стосовно плану дій щодо національних менших. Меншинні питання тривалий час були формальною причиною для Орбана гальмувати рух України на зближення з ЄС. Також Україна наголошує, що готова до консультацій з Будапештом у разі потреби.

"Тому справедливо, щоб у відповідь ми отримали від ЄС чіткі сигнали підтримки та визнання нашого прогресу. Про твердість європейського шляху України, про те, що Європа виконує обіцяне", – заявив глава держави, позначивши також, що таким сигналом мало би стати "відкриття першого кластеру "Основи" в переговорному процесі". "Ми також працюємо над тим, щоб цього року бути готовими [до відкриття переговорів] за всіма кластерами", – додав він.

У разі, якщо Євросоюз не зможе обійти угорське вето, це, на переконання Зеленського, дасть світові "привід сумніватися в словах і зобов'язаннях Європи".

Втім, попри заяву Зеленського, саміт не ухвалив рішення, до якого закликав президент. 26 лідерів ЄС виступили за відкриття першого кластера у переговорах з Україною, але Угорщина заблокувала це рішення.

Віктор Орбан налаштований і далі блокувати рух України в ЄС. Про це йшлося у статті "Євросоюз між Орбаном і Трампом".

Між тим, президент Румунії анонсував відкриття першого кластера для Молдови – але ця заява викликає сумніви.

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