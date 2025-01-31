Экс-генпрокурора Польши силой привезли в Сейм из-за игнорирования вызовов следственной комиссии

Бывшего генпрокурора и министра юстиции Польши Збигнева Зебро принудительно доставили в Сейм на заседание следственной комиссии, вызовы которой он игнорирует.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

Утром 31 января правоохранители на основании решения Окружного суда Варшавы пришли искать Зебро по месту жительства в Лодзинском воеводстве и в Варшаве, чтобы задержать и на 10:30 доставить на заседание следственной комиссии Сейма по скандалу с использованием программного обеспечения Pegasus, вызовы которой Зебро игнорирует. По всем адресам экс-чиновника не нашли.

Около 9:30 Збигнев Зебро появился в студии Telewizja Republika, где рассказывал, что только что вернулся с реабилитации в Брюсселе (он борется с онкологическим заболеванием), и что суд якобы не имел права обязывать его явиться перед комиссией Сейма, поскольку ранее Конституционный суд объявил ее неконституционной.

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"Если бы я пошел туда добровольно, это было бы участием в противоправных действиях, возможно, даже преступлением, потому что работа этих людей, которые выдают себя за следственную комиссию – это явно преступление", – заявил Зебро.

Также он призвал телеканал впустить полицию, которая за ним придет, потому что те "делают свою работу". После интервью он сам вышел из студии и сдался ожидавшим его правоохранителям.

Между тем следственная комиссия начала заседание в запланированное время и, поскольку Зебро отсутствовал, проголосовала за инициирование через суд процедуры по дисциплинарному взысканию в виде ареста на 30 дней. После этого заседание закрыли.

В итоге Збигнева Зебро доставили в здание Сейма уже после завершения заседания. Он заявил, что члены комиссии "дезертировали, потому что боятся правды", если не дождались его.

"Комиссия знала, что я в Варшаве... и что меня везут сюда. И когда они это узнали, они решили сбежать, дезертировать. Они боятся правды, боятся фактов, они просто хотят дальше врать",– заявил Зебро.

Ранее комитет в четвертый раз пытался вызвать Зебро в качестве свидетеля. Политик не явился и не объяснил свое отсутствие, несмотря на то, что комитет получил заключение эксперта, который оценил, что состояние Зебро позволяет ему давать показания.

Збигнев Зебро – один из представителей предыдущего правительства, которым со сменой власти начали задавать вопросы о действиях прошлой власти.

Среди прочего, это скандал с использованием шпионского программного обеспечения Pegasus для слежки за оппонентами, а также вокруг организации голосования по почте в разгар пандемии коронавируса (подробнее об этом – в статье Охота на Качиньского).