В Польше отклонили ходатайство об аресте экс-министра юстиции Зебро

В Польше отклонили просьбу следственной комиссии Сейма об аресте бывшего генпрокурора и министра юстиции Збигнева Зебро, чтобы обеспечить его появление на заседании.

Об этом сообщает TVN24, пишет "Европейская правда".

Окружной суд Варшавы отклонил ходатайство следственной комиссии Сейма по скандалу с системой Pegasus о взятии под стражу Зебро для того, чтобы обеспечить его появление на заседании.

Заседание проходило в закрытом режиме, а решение сообщила присутствующая на нем руководитель комиссии Магдалена Срока.

"Мы будем подавать апелляцию. Мы не согласны с таким решением", – добавила она.

"Суд в обосновании отметил, что поведение Збигнева Зебро неприемлемо... Однако не удовлетворил ходатайство комиссии", – отметила депутат.

Пресс-секретарь суда Анна Пташек объяснила, что, по заключению суда, комиссия имела возможность начать расспрашивать Зебро, а поскольку не провела заседание по собственному решению, то не должна требовать такой жесткой меры.

"Учитывая это, суд пришел к выводу об отсутствии юридических оснований для удовлетворения ходатайства комиссии, но и обратил внимание на отношение господина Зебро, считая его достойным осуждения", – прокомментировала она.

Збигнев Зебро – один из чиновников предыдущего правительства, которым со сменой власти начали задавать вопросы по поводу действий прошлой власти.

Среди прочего, это скандал с использованием шпионского программного обеспечения Pegasus для слежки за оппонентами, а также по организации голосования по почте в разгар пандемии коронавируса (подробнее об этом – в статье Охота на Качиньского).

Зебро (и ряд других политиков "ПиС") отказывается свидетельствовать перед спецкомиссией Сейма, заявляя, что она создана с нарушением закона.

В феврале Зебро принудительно доставили в Сейм на заседание комиссии по решению суда – но позже определенного времени, когда комиссия уже констатировала его отсутствие и закрыла заседание, решив обратиться в суд с просьбой арестовать экс-чиновника на 30 дней.

Экс-министр после того заявил, что возвращается на лечение за границу.

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