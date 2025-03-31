В Польше отклонили ходатайство об аресте экс-министра юстиции Зебро
В Польше отклонили просьбу следственной комиссии Сейма об аресте бывшего генпрокурора и министра юстиции Збигнева Зебро, чтобы обеспечить его появление на заседании.
Об этом сообщает TVN24, пишет "Европейская правда".
Окружной суд Варшавы отклонил ходатайство следственной комиссии Сейма по скандалу с системой Pegasus о взятии под стражу Зебро для того, чтобы обеспечить его появление на заседании.
Заседание проходило в закрытом режиме, а решение сообщила присутствующая на нем руководитель комиссии Магдалена Срока.
"Мы будем подавать апелляцию. Мы не согласны с таким решением", – добавила она.
"Суд в обосновании отметил, что поведение Збигнева Зебро неприемлемо... Однако не удовлетворил ходатайство комиссии", – отметила депутат.
Пресс-секретарь суда Анна Пташек объяснила, что, по заключению суда, комиссия имела возможность начать расспрашивать Зебро, а поскольку не провела заседание по собственному решению, то не должна требовать такой жесткой меры.
"Учитывая это, суд пришел к выводу об отсутствии юридических оснований для удовлетворения ходатайства комиссии, но и обратил внимание на отношение господина Зебро, считая его достойным осуждения", – прокомментировала она.
Збигнев Зебро – один из чиновников предыдущего правительства, которым со сменой власти начали задавать вопросы по поводу действий прошлой власти.
Среди прочего, это скандал с использованием шпионского программного обеспечения Pegasus для слежки за оппонентами, а также по организации голосования по почте в разгар пандемии коронавируса (подробнее об этом – в статье Охота на Качиньского).
Зебро (и ряд других политиков "ПиС") отказывается свидетельствовать перед спецкомиссией Сейма, заявляя, что она создана с нарушением закона.
В феврале Зебро принудительно доставили в Сейм на заседание комиссии по решению суда – но позже определенного времени, когда комиссия уже констатировала его отсутствие и закрыла заседание, решив обратиться в суд с просьбой арестовать экс-чиновника на 30 дней.
Экс-министр после того заявил, что возвращается на лечение за границу.
Читайте также Побег генпрокурора: как сорвалось самое громкое задержание в Польше и какие последствия это будет иметь.