В Германии спортивный самолет врезался в дом: погибли 71-летняя пилот и житель

На западе Германии спортивный самолет потерял управление и врезался в террасу жилого дома, в результате аварии два человека погибли.

Об этом сообщает Tagesschau, пишет "Европейская правда".

Авария произошла после полудня 31 мая в районе города Коршенбройх в земле Северный Рейн-Вестфалия.

В полиции сообщили, что спортивный самолет начал падать и врезался в террасу жилого дома.

За штурвалом была 71-летняя пилот, она погибла. Женщина была на борту одна и выполняла полет из города в Тюрингии в город Менхенгладбах – уже в нескольких километрах от места, где самолет разбился. Незадолго до этого она подала сигнал бедствия.

Личность второго погибшего еще не подтверждена, но по всем известным обстоятельствам это почти наверняка житель дома. В результате аварии начался пожар, здание cильно пострадало.

Tragödie in Korschenbroich

Am Nachmittag sind bei dem Absturz eines Kleinflugzeugs am Niederrhein zwei Menschen gestorben. Das Flugzeug krachte in ein Wohnhaus. Laut Polizei handelt es sich bei einer der Toten um die 71-jährige Pilotin. Die andere tote Person saß aber wohl nicht… pic.twitter.com/p3PxlvfuSN