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В Германии спортивный самолет врезался в дом: погибли 71-летняя пилот и житель

Новости — Суббота, 31 мая 2025, 18:44 — Мария Емец

На западе Германии спортивный самолет потерял управление и врезался в террасу жилого дома, в результате аварии два человека погибли.

Об этом сообщает Tagesschau, пишет "Европейская правда".

Авария произошла после полудня 31 мая в районе города Коршенбройх в земле Северный Рейн-Вестфалия.

В полиции сообщили, что спортивный самолет начал падать и врезался в террасу жилого дома.

За штурвалом была 71-летняя пилот, она погибла. Женщина была на борту одна и выполняла полет из города в Тюрингии в город Менхенгладбах – уже в нескольких километрах от места, где самолет разбился. Незадолго до этого она подала сигнал бедствия.

Личность второго погибшего еще не подтверждена, но по всем известным обстоятельствам это почти наверняка житель дома. В результате аварии начался пожар, здание cильно пострадало.

Подобная авария произошла в Германии в марте – легкомоторный самолет упал на территории усадьбы, пилот погиб.

В середине мая в Финляндии в результате столкновения двух вертолетов погибли пять человек.

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