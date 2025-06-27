Трамп готов бомбить Иран еще раз, если будет нужно

Президент США Дональд Трамп заявил, что "без сомнения" отдаст приказ о еще одном бомбардировке ядерных объектов Ирана, если сочтет это необходимым.

Об этом он сказал во время общения с журналистами в Белом доме в пятницу, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN.

На вопрос, рассмотрит ли Трамп возможность бомбардировки Ирана, если американская разведка обнаружит признаки обогащения урана, президент США ответил: "Конечно, без сомнения, безусловно".

Он заявил, что не верит, что Иран может "в ближайшее время вернуться к ядерной программе" после американских ударов по его ядерным объектам в минувшую субботу.

Накануне Трамп анонсировал встречу представителей США и Ирана "на следующей неделе", подчеркнув, что он уже "не считает необходимым" подписание какого-либо соглашения по иранской ядерной программе.

Телеканал CNN ранее сообщил, что у Трампа обсуждают предоставление Ирану до $30 млрд в рамках переговоров.

Но Иран отрицал существование планов о возобновлении ядерных переговоров с США.