Иран отверг заявление США о возобновлении ядерных переговоров на следующей неделе

Иран отрицает существование планов о возобновлении ядерных переговоров с США, снизив шансы на дипломатическое урегулирование после того, как президент Дональд Трамп предположил, что соответствующее соглашение может быть заключено уже на следующей неделе.

Об этом сообщило агентство Bloomberg, пишет "Европейская правда".

В среду Трамп заявил, что стороны могут начать переговоры уже на следующей неделе и "возможно" подпишут соглашение. Это была бы первая такая встреча после 12-дневной войны между Ираном и Израилем, во время которой США вмешались, нанеся удары по иранским ядерным объектам.

"Я четко заявляю: никакого соглашения, договоренности или обсуждения о начале новых переговоров не было", – сказал министр иностранных дел Аббас Аракчи в интервью государственному телевидению поздно вечером в четверг.

"Некоторые предположения о возобновлении переговоров не стоит воспринимать всерьез", – добавил он.

Хотя некоторые иранские чиновники, в частности президент, выражали готовность к переговорам, они сталкиваются с сопротивлением других, особенно после недавнего конфликта.

Верховный лидер аятолла Али Хаменеи в четверг заявил, что Иран "выиграл войну", но не сказал, стоит ли возобновлять переговоры с США.

Аракчи также отверг запрос инспекторов ООН на оценку масштаба разрушений на ядерных объектах, которые были разбомблены США и Израилем.

Телеканал CNN ранее сообщил, что у Трампа обсуждают предоставление Ирану до 30 млрд долларов в рамках переговоров.

Иран в последние дни публично отвергал возможность возвращения к переговорам.